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Все про:развод (1) Безос (1)

 Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись после 25 лет брака.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Bloomberg, передает БизнесЦензор.

Документ о расторжении барка подписал судья округа Кинг, штат Вашингтон.

Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22 месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg. Ранее она подписала соглашение, согласно которону обязуется пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.

При этом ее бывший муж по-прежнему будет считаться богатейшим человеком в мире. Он сможет голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. Кроме того, она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

Пара объявила о разводе в январе 2019 года. В совместном заявлении пары говорилось, что они останутся "партнерами и друзьями".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136061
 
 
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