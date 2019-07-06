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 USAID представило "Концепцию противодействия враждебному влиянию Кремля"

Американское Агентство по международному развитию (USAID) представило "Концепцию по противодействию враждебному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI).

Об этом сообщается на сайте агентства, где опубликован документ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В документе перечисляются сферы, на которых будет сфокусирована эта инициатива: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая независимость, экономическая независимость. В документе указывается, что Россия стремится ослабить влияние США в мире и отделить Вашингтон от его союзников и партнеров.

Глава USAID Марк Грин 5 июля представил концепцию представителям G7 в Париже. Среди инструментов влияния России на другие страны он назвал пропаганду через СМИ и социальные сети, экономическое манипулирование в энергетическом секторе, а также финансовую поддержку прокремлевским политическим партиям или антидемократическим кандидатам на выборах.

"CMKI реагирует на авторитарные вызовы, повышая экономическую и демократическую устойчивость целевых стран и работает над смягчением последствий кремлевской агрессии на целый ряд институтов", - сказал Грин.

Так, USAID готов оказывать помощь партнерам в снижении зависимости от российских источников энергии, увеличивать экспорт товаров на западные рынки, наращивать потенциал местных СМИ для предоставления независимых новостных и информационных услуг, поддерживать различные демократические группы гражданского общества.

Ранее Пентагон опубликовал очередной доклад о российской угрозе. В нем говорится, что Россия по-прежнему представляет собой не только военную, но и политико-идеологическую угрозу для западных государств. Москва, по словам авторов, планирует "восстановить имидж великой державы", а затем "представить себя добросовестным партнером и успешным посредником".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136058
 
 
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