 Пользователи App Store и Google Play за полгода потратили в приложениях почти $40 миллиардов

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

По данным отчета Sensor Tower, общая сумма, потраченная на приложения для смартфонов в первой половине 2019 года, достигла почти $40 млрд. Этот показатель охватывает глобальные покупки по всему миру, совершенные в магазинах приложений Google Play Store и Apple App Store.

Сумма расходов на покупку приложений увеличилась на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если так пойдет и дальше, то по итогам 2019 года может быть поставлен очередной рекорд этого показателя.

В первой половине 2019 года глобальные расходы на мобильные приложения достигли почти $40 млрд

При этом в Apple App Store в первом полугодии было потрачено $25,5 млрд, что на 13,2% больше аналогичного периода прошлого года. Пользователи Android потратили в Google Play Store около $14,2 млрд. Рост расходов по сравнению с первой половиной 2018 года составил 19,6%.

Наиболее популярной категорией являются игры, на них суммарно было потрачено $29,6 млрд. При этом наиболее доходными стали проекты Arena of Valor ($728 млн), Fate/Grand Order ($628 млн) и Monster Strike ($566 млн). В неигровых категориях больше всего дохода принесло приложение для знакомств Tinder ($497 млн), которое существенно опередило приложение Netflix, занявшее второе место ($399 млн). Третью строчку рейтинга заняло приложение Tencent Video с результатом $278 млн.

В первой половине 2019 года глобальные расходы на мобильные приложения достигли почти $40 млрд

Что касается общего количества загрузок приложений, то в первом полугодии этот показатель увеличился на 11,2% - до 56,7 млрд. При этом количество загрузок приложений в Apple App Store сократилось на 1,4% - до 14,8 млрд. В то же время загрузки Android-приложений увеличились на 16,4% и достигли показателя 41,9 млрд установок за первое полугодие. Самыми часто загружаемыми приложениями стали (по мере убывания) WhatsApp, Messenger, Facebook, TikTok и Instagram.

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