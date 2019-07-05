 Счетная палата объявила о начале проверки в "Нафтогазе"

Об этом заявил на заседании правительства председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает БизнесЦензор.

Пацкан также отметил недопустимость препятствования деятельности аудиторов.

"Если нет – будем принимать другие меры, приглашать правоохранительные органы. Мы рассчитываем на поддержку Кабмина в этом вопросе. Ведь в июне премьер-министр сам обратился к Счетной палате и другим органам по проверке формирования цены на газ в связи с повышением цен для населения. Общество ждет от всех нас эффективной работы и четких ответов по многим вопросам в этой сфере", – сообщил Пацкан.

Как сообщалось, Окружной административный суд 27 июня по иску НАК "Нафтогаз Украины"остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК выплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

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