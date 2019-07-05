 Мининфраструктуры вновь потеряло контроль над портом во Вьетнаме

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам визита заместителя министра Виктора Довганя в Социалистическую Республику Вьетнам, передает БизнесЦензор.

"Целью визита было проведение встречи с участием руководства корпорации "Вьетранс", Вьетнамского океанского судоходного агентства, СП "Лотос", Государственной судоходной компании "Черноморское морское пароходство" по вопросам функционирования общего украинского-вьетнамского предприятия "Лотос". Однако запланированная рабочая встреча не состоялась из-за нежелания вьетнамской стороны", – сказано в сообщении.

С представителями вьетнамской стороны планировалось рассмотреть вопросы распределения прибыли, аудита хозяйственной деятельности, восстановления контроля над долей 37% уставного капитала СП "Лотос", которая принадлежит ГСК "ЧМП".

"Вьетнамская сторона пренебрегла возможностью развивать партнерские отношения, лишив украинского партнера рычагов влияния и контроля за хозяйственной деятельностью СП "Лотос". Такие действия заставляют украинскую сторону в дальнейшем решать вышеуказанные проблемные вопросы в судебном порядке", – сообщают в Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что порт "Лотос" во Вьетнаме, 37,93% которого принадлежит государственному предприятию "Черноморское морское пароходство", выплатит Украине $140 тыс. дивидендов за 2017 год.

Ранее в Мининфраструктуры заявляли о восстановлении контроля над долей ГСК "ЧМП" в уставном капитале СП "Лотос".

В частности, в 2018 году украинская делегация приняла участие в 34-м заседании Совета Правления СП "Лотос" и переговорах с руководством предприятия, украинская сторона также получила дивиденды от деятельности СП "Лотос" за период 2012-2016 годы и согласовала распределение прибыли предприятия за 2017 год.

Кроме того, представитель ГСК "ЧМП" был назначен первым заместителем генерального директора СП "Лотос", а два представителя ГСК "ЧМП" вошли в состав совета совместного предприятия.

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