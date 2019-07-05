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 Нефьодов заметил "фискальный перекос" на таможне

Новоназначенный председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов считает необходимым ликвидировать существующий на сегодня "фискальный перекос" на украинской таможне, чтобы работники ведомства концентрировались в основном не на процессе сбора средств и наполнения государственного бюджета, а на обеспечении безопасности и содействия международной торговле.

Об этом Нефьодов сообщил в ходе сегодняшнего заседания правительства, представляя свой план реформирования украинской таможни, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Не менее важной является борьба с фискальным перекосом на таможне. Конечно, наполнение бюджета – это суперважно. Но таможенник это все-таки не человек, который занимается только сбором средств в бюджет, но и вопросами таможенной безопасности и содействия торговле. Таможня должна находить здоровый баланс между этими вещами, чтобы честный бизнес работал быстро и эффективно", – отметил Нефьодов.

Среди своих приоритетов на посту главы таможенной службы он также указал на необходимость создания электронной таможни и синхронизации ее работы с таможенными органами других государств с целью устранения коррупции.

Кроме того, Нефьодов считает необходимым обновить инфраструктуру для ускорения процессов оформления экспортно-импортных операций, а также гармонизировать украинское законодательство в таможенной сфере в соответствие с нормами и стандартами Евросоюза.

Также глава таможни настаивает на необходимости пересмотра зарплаты таможенников в сторону увеличения.

"Нужно создать достойные условия для таможенников и пересмотреть их зарплату. Это не проблема исключительно таможни, это проблема госслужбы. К сожалению, качественные кадры оставили таможню. Почти уничтожены все возможности по разработке IT-продуктов", – добавил Нефьодов.

Он также анонсировал изменения организационной структуры таможенной службы и выразил надежду, что эта инициатива найдет поддержку у депутатов.

В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы. По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, который ранее занимал должность заместителя министра финансов Украины. 17 мая новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию.

В свою очередь конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака. В конце июня конкурс был разблокирован апелляционным судом и проведена его заключительный этап. Победителем конкурса стал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов, который был утвержден правительством на данной должности 5 июля.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136002
 
 
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