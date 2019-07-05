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 Энергетика, Корпоративные отношения
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 Минфин утвердил оценку активов "Укрэнерго"

Комиссия по корпоратизации государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" составила акт оценки необоротных активов предприятия и подала его для рецензирования в Фонд государственного имущества.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Василий Шкураков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Составление акта оценки – это очередной шаг, приближающий нас к главной цели – корпоратизации "Укрэнерго". Продолжение реформы в сфере энергетики и преобразования предприятия позволит эффективно внедрить законодательство о рынке электроэнергии и постепенно привести его к уровню европейских стандартов", – отметил заместитель министра.

Согласно сообщению, на следующем заседании Комиссия начнет обсуждение проекта устава нового акционерного общества, который должен соответствовать требованиям реформы корпоративного управления государственных предприятий и законодательству о рынке электроэнергии.

Как отмечает пресс-служба "Укрэнерго", этот шаг позволил компании выйти на завершающий этап корпоратизации.

Преобразование "Укрэнерго" в ЧАО – одно из условий сертификации компании в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии и получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

Напомним, Кабмин распоряжением №1001 от 14 декабря 2018 года передал НЭК "Укрэнерго" в управление от Министерства энергетики и угольной промышленности Министерству финансов.

Как поясняла министр финансов Оксана Маркарова, в отличие от Минэнергоугля Минфин не имеет конфликта функций как разработчика отраслевой политики и владельца предприятия.

Незадолго перед принятием этого решения, "Укрэнерго" обвинило Министерство энергетики в срыве корпоратизации компании.

В частности, подконтрольная Минэнергоугля комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго" отказалась утвердить оценку имущества указанного предприятия и объявила оделегировании полномочий по управлению делами предприятия главе комиссии в лице заместителя министра энергетики и угольной промышленности Михаила Близнюка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135997
 
 
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