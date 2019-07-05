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 Чистая продажа валюты населением в июне выросла в 7 раз

Покупка наличной валюты населением в июне составила $985,6 млн, тогда как продажа – $1,16 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в июне выросла до $176 млн с $25 млн месяцем ранее.

Как сообщалось, по данным НБУ, в мае украинцы увеличили продажу наличной валюты на 11,6% по сравнению с апрелем – до $1,22 млрд, одновременно сократив ее покупку на 1,2% – до $1,19 млрд.

В апреле и марте объем покупки наличной валюты населением превышал продажу на $77,3 млн и $115,4 млн соответственно.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135992
 
 
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