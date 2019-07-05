 Замглавы правления "Укрсиббанка" стал советник топ-менеджера польского филиала BNP Paribas

Об этом сообщается в информации банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Конечни был советником финансового директора BGZ BNP Paribas S. A. (Польша).

"УкрСиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.

По размеру общих активов по состоянию на 1 апреля 2019 года "УкрСиббанк" занимал 9 место (52,998 млрд грн) среди 77 действовавших банков в Украине.

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