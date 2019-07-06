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 Apple выплатила Samsung $683 миллиона неустойки за неиспользованные экраны, – Reuters

Apple выплатила Samsung 800 млрд вон ($683 млн) в качестве неустойки за заказанные американской корпорацией OLED-дисплеи для iPhone - они не были использованы, так как продажи iPhone не достигли показателей, на которые компании ориентировались изначально.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков исследовательской компании Refinitiv (подразделение Thomson Reuters), передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

В опубликованном 5 июля прогнозе результатов второго квартала Samsung упомянула, что прогноз учитывает "однократный доход бизнеса по производству дисплеев", по мнению экспертов, речь идет как раз о выплате Apple. 

О том, что Apple сокращает заказы на OLED-дисплеи из-за худших, чем ожидалось, продаж iPhone X и iPhone XS, сообщалось и ранее. В конце июня стало известно, что Samsung требует от Apple компенсацию за то, что американская компания договорилась с Samsung об определенном количестве таких дисплеев, но в итоге заказала меньшее количество из-за ухудшения продаж.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135989
 
 
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