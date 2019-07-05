[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.79 28.98
 Промышленность, Корпоративные отношения
  220  0
Все про:лекарства (261) прибыль (872) Фармак (7) дивиденды (220)

 Производитель лекарств "Фармак" выплатит 50 миллионов дивидендов

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" направит на выплату дивидендов за 2018 год 50,19 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии НКЦБФР, такое решение принял набсовет компании 5 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конечным сроком выплаты дивидендов установлено 23 августа.

Кроме того, акционеры ПАО "Фармак" на собрании изменили тип общества на частное. В соответствии с изменением типа общества принято решение также сменить название на АО "Фармак".

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом – до 1,05 млрд грн. Активы компании за год возросли на 22,7% – до 5,66 млрд грн.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира. В портфеле компании – 220 продуктовых досье.

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135988
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленностьПроизводитель лекарств "Фармак" выплатит 50 миллионов дивидендов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский назначение Нафтогаз Путин Россия суд ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх