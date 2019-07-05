 Аграрии получили 45 миллионов компенсации процентов по кредитам за полгода, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, наибольшие суммы компенсации получили сельхозпроизводители Винницкой (5,12 млн грн), Черкасской (4,41 млн грн), Киевской (4,02 млн грн), Хмельницкой (3,18 млн грн), Харьковской (2,93 млн грн), Сумской (2,54 млн грн), Днепропетровской (2,41 млн грн), Херсонской (2,38 млн грн), Запорожской (2,21 млн грн) и Николаевской (2,12 млн грн) областей.

Всего за отчетный период 329 сельхозпроизводителями привлечено льготных кредитов на сумму 3,4 млрд грн.

Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" Минагрополитики предусмотрены расходы общего фонда в сумме 127,1 млн грн.

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