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 Курс евро впервые за два года опустился ниже 29 грн

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс евро на понедельник, 8 июля, на уровне 28,9509 грн, снизив его на 25 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, в последний раз перед этим официальный курс евро находился выше отметки 29 грн в мае 2017 года.

Курс доллара на 8 июля установлен на уровне 25,7114 грн/$, что на 16 копеек ниже, чем днем ранее.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 25,66 грн/$ с 25,805 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,64-25,68 грн/$.

Как сообщалось, накануне официальный курс гривни укрепился выше отметки 26 грн/$ впервые с начала апреля 2018 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135984
 
 
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