 Кабмин назначил главу госпредприятия по централизированной закупке лекарств

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенным данным, Арсен Жумадилов ранее руководил отделом корпоративных закупок ООО "Астелит", а также он имеет опыт международных закупок телекоммуникационного оборудования. Также он занимался внедрением публичных закупок на должности председателя Беляевской РГА Одесской области.

Гендиректором ГП "Медицинские закупки Украины" его отобрали на открытом конкурсе, в котором приняли участие шесть кандидатов. Арсен Жумадилов уже прошел спецпроверку и приступил к исполнению своих обязанностей.

В Минздраве напомнили, что сейчас Украина осуществляет закупки лекарств и медизделий через международные организации – Программа развития ООН (ПРООН), ЮНИСЕФ и Crown Agents, что позволило сэкономить 40% государственных средств и закупить на эти деньги дополнительные лекарства для пациентов.

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Как сообщалось, Арсен Жумадилов участвовал в конкурсе на должность генерального директора государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" как глава общественной организации "Крымский институт стратегических исследований".

Жумадилов также преподает в Киево-Могилянской академии и является совладельцем благотворительного фонда "Украинское наследие".

Напомним, осенью 2018 года Минздрав зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" – централизованную закупочную организацию, специализирующуюся на закупке лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, именно ГП "Медицинские закупки Украины" создает центр закупочной экспертизы и будет помогать регионам повышать эффективность использования местных расходов на закупку лекарств и медизделий. Первые закупки ГП "Медицинские закупки Украины" за деньги Глобального фонда позволили сэкономить 34% средств.

Создание ГП "Медицинские закупки Украины" является очередным шагом по внедрению обновленной концепции по реформированию системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий.