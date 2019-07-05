 BMW и Mercedes запустят продажи беспилотных машин с 2024 года

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Автомобили BMW и Daimler с такими функциями должны появиться на рынке к 2024 году.

Над разработками беспилотных технологий будут работать 1,2 тыс. специалистов из обеих компаний. Как следует из заявления компаний, запланированная ими автоматизация соответствует четвертому уровню по классификации Общества автомобильных инженеров (SAE, уровни от нуля до пяти): автомобиль может выполнять действия самостоятельно, но в случае проблем управление может взять на себя водитель.

К совместной работе над беспилотными технологиями немецкие компании могла подтолкнуть дороговизна таких разработок в условиях не самого благоприятного авторынка. И хотя беспилотными разработками BMW и Daimler будут заниматься совместно, применять их в конкретных автомобилях компании будут по отдельности. Другие автопроизводители также заключают партнерства в этой сфере: по данным немецкой газеты Handelsblatt, компании Volkswagen и Ford находятся на финальных стадиях обсуждения стратегического альянса по разработке беспилотных автомобилей и электромобилей, стороны могут окончательно договориться об этом уже на следующей неделе.

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