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 Зеленский представил нового главу Донецкой областной администрации

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №482/2019 от 5 июля обнародован на сайте главы государства.

В то же время другим указом №481/2019 с этой должности был уволен Александр Куць.

Зеленский в пятницу лично представил нового главу Донецкой областной государственной администрации в ходе визита в Донецкую область, передает Интерфакс-Украина.

В начале своего выступления Зеленский также указал, что "в последние годы было много разговоров, что якобы на Донбассе запрещают говорить на русском языке, притесняют русский язык".

"Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, защищать их. Чтобы не было никаких манипуляций – я продолжу на русском языке", – сказал президент.

В ходе представления нового губернатора Зеленский подчеркнул важность урегулирования вопроса нормального водоснабжения на Донбассе.

Зеленский также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов. Среди других первоочередных задач на Донбассе президент назвал возобновление работы Краматорского аэропорта и строительство дорог.

Павлу Кириленко 33 года. Подполковник юстиции, военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре. Известно, что родители и брат Кириленко проживают на подконтрольной боевикам территории.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135972
 
 
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