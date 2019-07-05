 Фонд гарантирования повторно начал ликвидацию банка "Хрещатик"

Решение принято на основании решения правления Национального банка №415-рш от 18 июня об отзыве банковской лицензии и ликвидации КБ "Хрещатик", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

В связи с этим, с 21 июня Фонд гарантирования возобновил выплаты возмещения средств по вкладам в банке, а также прием требований кредиторов.

При этом повторное предъявление кредиторских требований, которые были представлены после принятия первого решения о ликвидации банка 9 июня 2016 года и акцептованных Фондом, не требуется.

В Фонде напоминают, что вывод ПАО "КБ "Хрещатик" с рынка был начат в 2016 году после отнесения его к категории неплатежеспособных в апреле того же года.

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Как сообщалось, Верховный Суд 16 мая восстановил юридический факт неплатежеспособности банка "Хрещатик" и направил на новое рассмотрение иск об отмене соответствующего решения НБУ.

Перед этим, основываясь на первом деле, в марте 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик" по иску ООО "КФ "Финком", которым ранее через цепочку других компаний владел крупнейший акционер банка Андрей Иванов.

После этого исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения.

По данным Фонда гарантирования, из ПАО "КБ "Хрещатик" за несколько месяцев до признания его неплатежеспособным было выведено около 6,9 млрд грн. При этом 84% кредитного портфеля юридических лиц банка "Хрещатик" были инсайдерскими, 85% ценных бумаг – "мусорными".

За время управления Фондом гарантирования вкладчикам банка ПАО "КБ "Хрещатик" выплачено 2,8 млрд грн, при этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляла 959 млн грн.

Напомним, в апреле 2016 года НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным из-за недостаточности ликвидности и капитала, а в июне того же года принял решение ликвидировать банк.

По данным НБУ на начало 2016 года, собственниками банка "Хрещатик" были предприниматели Андрей Иванов (37,44% акций), гражданин Австрии Николай Солдатенко (24,24%), и Киевская городская государственная администрация (25%). В начале 2015 года бизнесмен Василий Хмельницкий вышел из состава акционеров банка Хрещатик, продав свой пакет акций Андрею Иванову. Хмельницкий и Иванов были совладельцами холдинга Kyiv Investment Group (КИГ).

На 1 октября 2015 года по объему активов (10,09 млрд грн) банк "Хрещатик" занимал 18 место среди 123 работающих украинских банков.

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