 Нефьодов хочет провести кадровую реформу на таможне

Об этом Нефьодов сказал во время заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу провести кадровую реформу, которая запущена во многих министерствах. Там действительно есть очень интересные результаты, которые надо распространять, и очень хочется, чтобы работа на таможне стала престижной, чтобы к этой работе вернулось доверие общества ", - сказал Нефьодов.

Он также пообещал, что таможня станет открытой для "белого бизнеса" и будет бороться с любыми проявлениями коррупции и контрабанды.

"Могу гарантировать, что я не стану богаче на этой работе, что я буду открытым бизнесу", - сказал Нефьодов.

Как сообщалось, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы.

Заместителем министра экономического развития и торговли Украины Нефедов стал в феврале 2015 года. В ноябре 2016 был назначен первым заместителем министра. До прихода в ведомство он был соуправляющим партнером фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, возглавлял инвестиционно-банковский департамент Dragon Capital.

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