[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.79 28.98
 Транспорт
  115  0
Все про:оплата (36) Балтия (21) самолет (309) багаж (6)

 airBaltic увеличила плату за провоз тяжелой ручной клади

airBaltic увеличила минимальную плату за провоз тяжелой ручной клади весом до 12 кг, которая взимается во время бронирования авиабилета на сайте авиаперевозчика. Теперь она составляет 9,99 евро за перелет в одну сторону, тогда как изначально авиакомпания взимала за услугу 8,99 евро.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Также увеличились расценки на перевозку тяжелой ручной клади при оформлении услуги через сайт airBaltic или агенства после совершения бронирования - с 14,99 евро за перелет до 16,99 евро за перелет.

Одновременно с этим авиакомпания снизила размер сбора, который взимался в случае оформления услуги через агенства в процессе бронирования авиаперелета, с 12,99 евро до 12 евро.

Стандартная норма ручной клади позволяет пассажирам эконом-класса провозить основной предмет с габаритами не более 55х40х23 см и дополнительный с габаритами до 40х30х10 см, общий вес которых не должен превышать 8 кг. Оплата сбора увеличивает разрешенный вес до 12 кг.

Оплатить провоз более тяжелой ручной клади можно не позже чем за один час до вылета через сайт или агенства. Оплата данной услуги в аэропорту невозможна. В случае, если у выхода на посадку у пассажира зафиксируют превышение веса ручной клади, ему необходимо будет заплатить сбор 60 евро, при этом чемодан будет перевозиться в багажном отсеке самолета.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135941
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортairBaltic увеличила плату за провоз тяжелой ручной клади
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин Нафтогаз Нефедов Россия СБУ суд
 
 
 
 
 
 вверх