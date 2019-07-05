[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.79 28.98
 Корпоративные отношения
  157  0
Все про:Министерство молодежи и спорта (8) спорт (51) строительство (1147) финансирование (800)

 Кабмин выделил 200 миллионов на строительство мультифункциональных спортплощадок

Кабинет министров Украины принял решение выделить местным бюджетам субвенцию в размере 200 млн грн на строительство и реконструкцию мультифункциональных площадок для занятия игровыми видами спорта.

ОБ этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно проекту постановления, наибольший объем средств получат Донецкая (19,7 млн грн), Днепропетровская (15,2 млн грн), Харьковская (12,7 млн грн) области и Киев (14 млн грн).

Согласно документу, субвенция предоставляется при условии софинансирования из местных бюджетов в объеме не менее 50% общей стоимости работ, неудовлетворительного состояния площадок в коммунальной собственности, отведения земельных участков в установленном законом порядке, наличия проектно-сметной документации, доступности площадок для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Проектом определяется, что размер мультифункциональной площадки должен составлять не менее 38 м х 20 м. Она должна быть предназначена для занятия не менее четырьмя видами спорта, иметь специальное покрытие и оборудование.

Главным распорядителем субвенции определено Министерство молодежи и спорта.

Как сообщалось, в марте 2019 года Кабинет министров решил выделить Минмолодежи и спорта 200 млн грн на строительство, реконструкцию и ремонт дворцов спорта, а также 200 млн грн на строительство и капремонт плавательных бассейнов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135930
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияКабмин выделил 200 миллионов на строительство мультифункциональных спортплощадок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский назначение Нафтогаз Путин Россия суд ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх