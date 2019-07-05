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 Миссия МВФ может прибыть в Украину в августе, – Герус

Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в августе.

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус после заседания правительства 5 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал Герус.

При этом он отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет. 

"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал Герус.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135928
 
 
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