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 Регуляторная политика, Коммунальные услуги
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 РГК призвала Нацкомиссию доработать методику расчета тарифа на распределение газа

"Региональная газовая компания" (РГК) призывает Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), доработать действующую Методику расчета тарифа на распределение газа, учитывая фактическое использование существующих мощностей (фактическое потребление природного газа).

Об этом сообщает пресс-служба РКГ, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что Региональная газовая компания приветствует шаги НКРЭКУ по применению европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа, в частности использование мощности (способности системы пропускать определенное количество газа).

"Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа. Равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРС четко спрогнозировать свои доходы и расходы. Но сам расчет тарифа нуждается в доработке", – сказано в сообщении.

В частности, РГК предлагает дать возможность потребителям платить за фактически использованную мощность, а не номинальную присоединенную мощность, как это предусмотрено действующей Методикой.

"РГК считает, что оптимальным для рынка газа Украины является модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность. С 1 мая 2019 года именно такая модель применена в тарифе "Укртрансгаза", а с 1 августа тариф на основе заявленной мощности будут действовать также для услуг хранения газа в ПХГ", – указывают в компании.

"Потребители должны оплачивать только предоставленные им услуги по распределению газа", – подчеркивают в РГК.

Напомним, закон "О рынке природного газа" и взятые Украиной обязательства перед энергосообществом по реформированию газовой отрасли предусматривают применение принципа мощности для тарифов на транспортировку и распределения. При реализации тарифной политики в странах Евросоюза выбор конкретного вида мощности – присоединенной номинальной или заявленной реальной – зависит от состояния и специфики газотранспортных систем и газового рынка в целом.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135924
 
 
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