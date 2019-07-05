 "Укрзализныця" разработала концепцию страхования грузов

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев в Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Рязанцева, хищение грузов является одной из проблем грузовых перевозок. Эта проблема приводит к оттоку с железной дороги высокостоимостных грузов.

По результатам презентации участники встречи пришли к согласию в вопросах:

предложения "Укрзализныци" свидетельствуют о повышении клиентоориентированности компании и направлены на улучшение бизнеса всех участников рынка;

проблема хищения грузов и разукомплектования подвижного состава общегосударственная, связанная с общим уровнем жизни и криминогенной ситуацией и не может быть решена "Укрзализныцей". Для ее решения существуют правоохранительные органы;

"Укрзализныця" вместе с другими представителями рынка может создать дополнительные механизмы для защиты грузов и оперативного возмещения потерь, в том числе через создание нового страхового продукта;

представителей рынка также интересует продукт страхования разукомплектования подвижного состава;

отсутствует реальная статистика, которая четко очерчивает масштабы этого явления. По словам Рязанцева, все участники рынка готовы объединиться для ее сбора. На основании этих данных страховая компания сможет высчитать стоимость такого продукта.

"Следующим этапом , после получения предложений и консолидированного мнения ЕБА, начнем общий сбор статистических данных и формирование стоимости предлагаемого продукта", - резюмировал Рязанцев.

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