 Генпрокуратура возобновила расследование дела против Иванющенко

Как передаетБизнесЦензор, об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Заместителем Генерального прокурора 3 июля отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18 марта и 18 апреля 2019 года о закрытии уголовного производства по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины", – сообщила Сарган.

По словам пресс-секретаря главы ГПУ, председателю Национальной полиции направлено письмо о возобновлении розыска Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова.

Как сообщалось, ранее на текущей неделе стало известно, что бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко сняли с розыска. В Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

Ранее прокуратура Одесской области закрыла уголовное производство, в котором фигурирует экс-нардеп "Партии Регионов" Юрий Иванющенко.

Иванющенко подозревался по двум эпизодам.

Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках "киотского протокола" на утепление объектов социальной сферы в Луганской области. В декабре 2014 года Иванющенко составили подозрение по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн грн) и завладения средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц. Однако в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили факт надлежащего выполнения работ иванющенковским ООО "Карпатыбудинвест", а в начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко в связи с отсутствием состава преступления.

Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 по факту организации вымогательства долей в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко. Как сообщников Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и экс-директора рынка Олега Греся. Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому уголовное дело закрыто и по данному эпизоду.

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