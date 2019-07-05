[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.79 28.98
 Энергетика, IT
  385  0
Все про:Полтава (58) Полтавщина (48) Водоканал (37) электроэнергия (458)

 Водоканал Полтавы обнаружил проблемы с проведением операций на новом рынке электроэнергии

Предприятия сталкиваются с невозможностью оперативно продать излишки закупленной электроэнергии на внутрисуточном рынке (ВСР), что вынуждает их переплачивать.

Об этом говорится в письме КП "Полтававодоканал" в адрес директора госпредприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, копией которого располагает БизнесЦензор.

"3 июля наше предприятие столкнулось с отсутствием возможности подать заявку на продажу электрической энергии на ВСР из-за технической ошибки программного обеспечения этого сегмента рынка. Вероятно, и другие участники рынка не имеют аналогичной возможности вовремя скорректировать свой график покупки электроэнергии путем продаже ее через ВСР", – сказано в документе.

В компании подчеркивают, что такое ограничение в осуществлении торговых операций не только нарушает права КП "Полтававодоканал" как участника рынка, а и может иметь ряд последствий.

В частности, невозможность продажи электроэнергии на ВСР может привести к ее дефициту на этом сегменте рынка, что в свою очередь не позволит потребителям купить ее на этом сегменте в достаточном количестве. В совокупности эти факторы ведут к росту цены как на "рынке на сутки наперед" (РСН), так и на внутрисуточном рынке (ВСР).

Кроме того, как указывает предприятие, отсутствие торгов на ВСР искусственного вынуждает участников рынка платить за дефицит/профицит электроэнергии по ценам балансирующего рынка, которые отличаются на 15%.

Компания подчеркивает важность решения проблемы с возможностью оперативно корректировать график потребления электроэнергии путем проведения операций на ВСР, так как потребление воды в конкретный промежуток времени достаточно сложно точно спрогнозировать, а электроэнергия занимает около 40% в себестоимости предоставляемых предприятием услуг.

Как сообщалось, ранее трейдеры уже заявляли о технических проблемах после запуска рынке 1 июля из-за сбоя программного обеспечения. 

Напомним, с 1 июля в Украине начала работу новая модель рынка электроэнергии. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135908
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаВодоканал Полтавы обнаружил проблемы с проведением операций на новом рынке электроэнергии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки выборы Донбасс Зеленский Киев НБУ Россия суд ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх