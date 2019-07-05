 "Ощадбанк" выиграл суд на 100 миллионов против "Укркавы"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

"2 июля "Ощадбанк" на уровне Большой Палаты Верховного Суда доказал свою правовую позицию относительно незаконного признания исполнительной надписи на сумму более 100 млн грн таким, что не подлежит исполнению", - сообщает "Ощадбанк".

"Ощадбанк" сообщает, что ООО "Укркава" более 3 лет не возвращала долг по кредиту.

"Укркаве" удалось получить в свою пользу решение Хозяйственного суда Одесской области и постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда о признании исполнительной надписи, согласно которому обращено взыскание на здания и сооружения предприятия по выпуску растворимого кофе и кофейных изделий таким, что не подлежит исполнению.

Во время судебного разбирательства были подняты такие основополагающие вопросы, как бесспорность требований при совершении исполнительной надписи, и сроки, в течение которых исполнительная надпись может быть совершена. Оставление правовой позиции судов первой и апелляционной инстанций без изменений могло бы повлечь негативные последствия как для банковской системы, так и экономики в целом.

"Командой юристов Ощадбанка была выстроена правовая позиция, которая позволила убедить Верховный суд в незаконности принятых судами предыдущих инстанций решений. Так, коллегией судей Большой палаты Верховного суда незаконные судебные решения судов первой и апелляционной инстанций отменены, принято новое решение об отказе ООО "Укркава" в иске о признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению в полном объеме", - сообщает "Ощадбанк".

Согласно данным Youcontrol, ООО "Укркава" зарегистрировано в Черноморске Одесской области. Руководителем значится Аркадий Величкин.

Доля "Захид-Схид Телекоммуникации ГмбХ"в уставном капитале ООО "Укркава" составляет 49,56%, Colberg Projects LLР - 35,53%, Himax Management Corp. - 14,4%, Вячеслава Щабельского - 0,51%.