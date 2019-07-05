 ГосЧС потребовала через суд опечатать главный офис "Укрэнерго"

Иск с такими требованиями поступил в киевский Окружной административный суд 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Удовлетворение иска ГосЧС неизбежно приведет к нарушению стабильной работы всей энергосистемы страны. Ведь главный офис компании является стратегическим объектом, поскольку в нем расположен центральный диспетчерский пункт, с которого координируется работа ОЭС Украины и "острова Бурштынской ТЭС". Прекращение энергоснабжения здания сделает невозможным управления энергосистемой и поставит под угрозу ее операционную безопасность", – заявляют в "Укрэнерго".

По данным компании, требования ГосЧС основываются на перечне нарушений пожарной безопасности, которые были определены после последней внеплановой проверки компании 15 мая. В иске указано, что нарушения якобы свидетельствуют об отсутствии укомпании системы мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них.

"Укрэнерго" со всей ответственностью заявляет, что ни одно из приведенных после проверки ГосЧС требований не является таким, которое нельзя устранить", – подчеркивается в сообщении.

В "Укрэнерго" заявляют, что еще в июле прошлого года компания составила план устранения выявленных нарушений, рассчитанный до 2020 года. С тех пор было выполнено большинство запланированных мероприятий, а остались только те, которые нуждаются в реконструкции здания, которая запланирована на 2020 год. При этом те недостатки, которые не нуждались проведении ремонтных работ, компания устранила еще в мае, сразу после последней внеплановой проверки.

Как сообщалось, 1 июля, в день запуска нового оптового рынка электроэнергии, Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" Игоря Коломойского приостановил действие постановления НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

По словам главы "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, решение суда ведет к коллапсу нового рынка электроэнергии, который запущен в Украине с 1 июля, а также не позволит обеспечить расчеты с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

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