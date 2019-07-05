 Суд Англии заморозил $145 миллионов дивидендов "Газрома" в проекте Nord Stream

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований суда", - сообщает "Нафтогаз".

Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019 года, учтя продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые "Газпрому" придется заплатить "Нафтогазу".

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал "Газпром" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие "Нафтогаза" или согласие суда для получения таких средств.

"Нафтогаз" напоминает, что в марте Английский коммерческий суд наложил на Газпром дополнительные обязательства в части не сокрытия и не выведения своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов.

Кроме того, суд обязал "Газпром" предоставить денежное обеспечение объемом $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

"Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража по транзитному делу между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа", - сообщает "Нафтогаз".