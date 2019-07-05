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Все про:Нафтогаз (1751) Гройсман (1653)

 Гройсман пригрозил отставкой руководству "Нафтогаза" из-за судебного иска против государства

Премьер Владимир Гройсман заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" должно до среды, 10 июля, отозвать судовые иски против государства, иначе оно будет уволено.

Об этом Гройсман заявил во время заседания правительства, сообщает БизнесЦензор.

"Если они дальше будут паразитировать на государственных вопросах, я этого терпеть не буду", – сказал Гройсман.

"До среды они должны отозвать все свои иски против государства, потому что государство – их собственник. Если они этого не сделают, я сейчас предлагаю принять протокольное решение правительства, поручить министерствам, в координации которых есть компания "Нафтогаз", там по-моему, "Турбоатом", еще какие-то предприятия, внести предложение на среду об увольнении таких руководителей", – сказал Грйосман.

Гройсман напомнил, что недавно суд по иску "Нафтогаза" принял решение остановить перевод почти 15 миллиардов грн в бюджет Украины.

"Наши юристы говорят о том, что это абсолютно незаконное решение", – сказал Гройсман.

"Некоторые предприятия, "Нафтогаз" и некоторые государственные компании, решили, что им не надо платить дивиденды в госбюджет. "Нафтогаз" подал в административный суд против государства. Государственная компания против государства. Это нонсенс", – сказал Гройсман.

Гройсман пообещал дать оценку действиям судьи в этом деле со стороны государства.

При этом глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что руководство "Нафтогаза" не пускает Счетную палату к проверке компании.

"Прошлый случай показал, что "Нафтогаз" сам себе создал государство в государстве. Сейчас мы выходим с теми же вопросами, которые и вы озвучивали о тарифах. Если будет препятствование, тогда я буду вынужден пригласить правоохранительные органы, чтобы не было преград для действий Счетной палаты", - сказал Пацкан.

Гройсман заявил, что согласен с действиями Счетной палаты.

Как сообщалось, Окружной административный суд 27 июня по иску НАК "Нафтогаз Украины"остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК выплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135887
 
 
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ти свою шерсть с государствєнной нє путай
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Мда. Бардак полный. Конечно надо увольнять руководство Нафтогаза, раз берегов не видят.
И с зарплатами и премиями давно порядок навести не мешало бы. А то там своя атмосфера, небожителей каких то.
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Соевые будут против увольнения "эффективного менеджера".
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Я на стороне Нафтогаза, ибо они хотят закачать + 3 лярда кубов в ПГХ (до 20 лярдов), чтоб в газовой войне у Засрахи не были в заложниках все население Украины, а деньги Бюджет получит позже с продаж газа, причем еще выйдет экономия, ибо цена на газ летом ниже...
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А без дивидендов Коболев не изъявит желание что-то закачать? )))
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Так и закачивают, но возможности Нафтогаза не резиновые или кредит, где государство будет в минусе на обслуживание кредита, либо подождать с перечислением дивидентов.
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Государство это я сказал король солнце Людових 16-й и грося. А дальше суд присуждает
неустойку милионов 20 лично кобелю за разрыв контракта или ЕСПЧ еще больше.Но до этого не дойдет просто грося поедет к маме кобеля и заберет свою долю. Дерибан как во
время чумы.
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Эй, соевые дегенераты, вы не хотите защитить одного порошенковского "эффективного менеджера" от другого порошенковского "эффективного менеджера"?
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Поздно грося спохватился Столько лет душил тарифами и ротердамом А как выборы просрали Так уже и в суд подам и цену газа оказывается можно снижать Сейчас бы с сеньором помидором платили по 12 за куб Так что вали нахер чёртов лавочник а не премьер
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БизнесЦензорНовостиВластьГройсман пригрозил отставкой руководству "Нафтогаза" из-за судебного иска против государства
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