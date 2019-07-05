[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.79 28.98
 Власть
  845  0
Все про:таможня (387) Нефьодов (96)

 Нефьодов обсудит с бизнесом создание специализированных таможен

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, намерен обсудить с представителями бизнеса идею создания специализированных таможен.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Этот шаг должен быть сделан с учетом вопросов логистики. Но нынешняя ситуация странная - ведь у нас нет распределения инспекторов с точки зрения специализации и навыков. Предусматривается, что идеальная таможенная инфраструктура должна быть везде. Мне кажется, это иллюзия", - сказал Нефьодов перед заседанием правительства.

Ранее Нефьодов заявлял, что выступает за сокращение количества таможен и создание специализированных таможен по конкретным категориям товаров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135883
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьНефьодов обсудит с бизнесом создание специализированных таможен
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки выборы Донбасс Зеленский Киев НБУ Россия суд ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх