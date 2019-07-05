 Нефьодов обсудит с бизнесом создание специализированных таможен

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Этот шаг должен быть сделан с учетом вопросов логистики. Но нынешняя ситуация странная - ведь у нас нет распределения инспекторов с точки зрения специализации и навыков. Предусматривается, что идеальная таможенная инфраструктура должна быть везде. Мне кажется, это иллюзия", - сказал Нефьодов перед заседанием правительства.

Ранее Нефьодов заявлял, что выступает за сокращение количества таможен и создание специализированных таможен по конкретным категориям товаров.