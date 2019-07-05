 Украина собрала раннее зерно с 23% посевных площадей

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным министерства, аграрии собрали 4,85 млн тонн озимой пшеницы с 22% прогнозируемых площадей, 2,6 млн тонн ячменя с 75% площадей и 388,4 тыс. тонн гороха с 56%. Кроме того, сельхозпроизводители собрали 786 тыс. тонн озимого рапса с 30%.

По информации Минагропрода, уборка начата в 23 областях Украины.

Как сообщалось, Минагропрод прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году до 70,8 млн тонн при валовой уборке зерна в 2018/19 МГ на уровне 70,1 млн тонн.

Минсельхоз США прогнозирует урожай зерновых в Украине в этом году на уровне 73 млн тонн, экспорт – 51,2 млн тонн.