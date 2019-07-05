 Экспорт рыбы из Украины составил $2,4 миллиона

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики Украины сообщает БизнесЦензор.

"Так, 51% всего экспорта украинской готовой и консервированной рыбы (в денежном измерении) пришлось на страны СНГ (более $1,2 млн). В страны Азии было поставлено 18% продукции на $458,6 тыс, страныЕвропы - 8,3% на $201,9 тыс.

Крупнейшими покупателями украинской продукции стали Молдова (384 тонны на $634 тыс.), Грузия (232 тонны на $310 тыс.), Азербайджан (193 тонны на $199 тыс.) и Армения (160 тонн на $175 тыс.). На долю этих стран приходится 54% экспортных поставок готовой и консервированной рыбы.

Также значительные поставки осуществлены в Израиль, Беларусь, США, Узбекистан, Литву и Германию.

В разрезе товарных позиций за четыре месяца 2019 года всего было экспортировано готовых или консервированных сардин, сардинеллы, кильки и шпрот - 1077 тонн в $1,2. В денежном выражении это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.