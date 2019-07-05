 Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на 31%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Экспорт украинской продукции в ЕС за отчетный период увеличился на 30,8% - до $2,967 млрд. Импорт увеличился на 12,1% и составил $1,227 млрд", - сообщила она.

Доля Нидерландов в товарообороте между Украиной и странами ЕС составила 17,6%, Испании - 13,7%, Польши - 13,1%, Германии - 10,8%, Италии - 10,8%, Франции - 5,7%, Великобритании - 4,1%, Бельгии - 3,2%, Португалии - 2,9%, Венгрии - 2,9% и Ирландии - 2,7%.

Основными продуктами в структуре экспорта в ЕС являются зерновые злаки - $1,4 млрд, растительные масла - $610,5 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $272,8 млн, семена масличных культур - $177,4 млн, мясо и пищевые субпродукты птицы - почти $86 млн, плоды, орехи и цедра - $53 млн, изделия из зерна и хлебных злаков - $36,4 млн, мед - $34,6 млн.

Как сообщалось, украинский аграрный экспорт в страны ЕС по результатам 2018 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $6,3 млрд. Импорт товаров АПК из стран ЕС вырос на 18% и составил $2,7 млрд.