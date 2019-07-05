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 На Волыни 6 тысяч жителей платят за газ через Viber

В Волынской области почти 6 тысяч человек платят за газ через чат-бот 7104ua в мессенджере Viber.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Волыньгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Чат-бот 7104ua в мессенджере Viber работает уже 5 месяцев. За этот период волыняне передали показания своего счетчика газа более 7 тыс раз.

Заплатить за газ, не выходя из дома, можно с помощью онлайн-сервиса Viber-бот, в котором зарегистрировано почти 6 тыс. волынян.

Способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ. В частности, возможность мгновенной оплаты с любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

"Темпы современной жизни требуют от различных компаний быть гибкими и клиенториентированными. ООО "Волыньгаз Сбыт" с помощью сервиса Viber-бот предлагает облегчить жизнь не только себе, но и своим близким. Ведь в Viber можно зарегистрировать до 5 лицевых счетов и, таким образом, помочь родителям, бабушкам-дедушкам и другим родственникам в почтенном возрасте", - прокомментировал директор ООО "Волыньгаз Сбыта" Николай Тыщук.

С помощью этого сервиса потребитель также может передать показатели за потребленный газ, посмотреть текущее состояние расчетов, историю оплат и показаний счетчика.

"Я работаю в бизнесе и всегда планирую каждый день, неделю и месяц, а главное - ценю время. Поэтому подать показатели за несколько секунд через чат бот 7104ua в мессенджере Viber для меня удобно, быстро и экономно. Я веду активный образ жизни и очень ценю свое время. Очень рад, что представители компании рассказали о возможности оплаты за газ через этот сервис. С удовольствием зарегистрировался и буду пользоваться им постоянно", - отметил житель Андрей Смолярчук.

"Сервис создан для бытовых потребителей 5 месяцев назад. Для регистрации необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа за газ (или номер счетчика газа)", - сообщает компания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135857
 
 
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