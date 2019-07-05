[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.79 28.98
 Промышленность
  1363  0
Все про:Укрнафта (485) месторождение (83)

 "Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области

24 июня ПАО "Укрнафта" начало бурение новой скважины на Верхнемасловецком месторождении во Львовской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Проектная глубина будущей наклонно-направленной скважины №102 составляет около 1500 м с отходом от вертикали 185 м, а ее начальная производительность должна достичь 27 т нефти в день", - сообщает "Укрнафта".

По состоянию на 4 июля уже пробурено 318 м. Завершение бурения скважины запланировано на середину августа.

Бурение скважины "Укрнафта" проводит силами специалистов подразделения "Укрнафта Бурение" с привлечением компаний-подрядчиков, используя собственную буровую установку "Уралмаш-3Д".

В общем финансовый план "Укрнафты" на 2019 год предусматривает бурение трех новых скважин при общей инвестиционной программе в 2,9 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135846
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность"Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки выборы Донбасс Зеленский НБУ Одесса Россия Укрзализныця ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх