 "Укрнафта" начала бурение новой скважины во Львовской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Проектная глубина будущей наклонно-направленной скважины №102 составляет около 1500 м с отходом от вертикали 185 м, а ее начальная производительность должна достичь 27 т нефти в день", - сообщает "Укрнафта".

По состоянию на 4 июля уже пробурено 318 м. Завершение бурения скважины запланировано на середину августа.

Бурение скважины "Укрнафта" проводит силами специалистов подразделения "Укрнафта Бурение" с привлечением компаний-подрядчиков, используя собственную буровую установку "Уралмаш-3Д".

В общем финансовый план "Укрнафты" на 2019 год предусматривает бурение трех новых скважин при общей инвестиционной программе в 2,9 млрд грн.