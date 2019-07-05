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 АМКУ разрешил медхолдингу Medicover купить сеть лабораторий Invitro

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил медицинскому холдингу Medicover, владеющему сетью медицинских лабораторий "Синэво", приобрести сеть лабораторий Invitro, украинское подразделение одноименной российской сети.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает АМКУ, согласно решению, принятому 4 июля, ведомство разрешило компании Medicover Investment B.V. (Нидерланды) приобрести более 50% в уставном капитале ООО "Независимая лаборатория Инвитро" (Днепр), которое осуществляет деятельность через сеть лабораторий "Инвитро" и "Виалаб".

"По результатам рассмотрения дела установлено, что концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины", - сообщает АМКУ.

Как сообщил коммерческий директор сети медицинских лабораторий "Синэво Украина" Николай Скавронский, в настоящее время участники сделки находятся "в стадии переговоров".

Как сообщалось, в октябре 2018 года медхолдинг Medicover подписал соглашение о приобретении сети лабораторий Invitro, являющейся украинским подразделением одноименной российской сети, за EUR6 млн. Medicover планировал, что бизнес будет консолидирован в начале 2019 года.

Медхолдинг Medicover работает в странах Восточной и Центральной Европы - Германии, Польше, Румынии, Беларуси, Турции, Украине, Грузии, Молдове, Сербии, Болгарии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135839
 
 
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