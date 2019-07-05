 Правительство США просит суд отклонить иск Huawei

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В сообщениях отмечается, что ходатайство мотивировано тем, что, поскольку Huawei все еще находится в черном списке, запросы американских компаний о выдаче им лицензий на ведение бизнеса с ней рассматриваются "с самым пристальным вниманием, касающимся учета интересов национальной безопасности".

Huawei подала иск против правительства США в начале марта, заявив, что закон, ограничивающий ее американский бизнес, является неконституционным.

Вопрос о введении США ограничений на деятельность китайской компании обсуждался на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в Японии.

По итогам переговоров Трамп сказал журналистам, что американские компании могут продавать свое оборудование Huawei - то оборудование, "с которым нет больших проблем в плане национальной безопасности".