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Все про:Зеленский (126) Медведчук (63) Марченко (5) Слуга народа (2)

 У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и связь с Медведчуком. ВИДЕО

Семья Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" Владимира Зеленского под номером 22, владеет особняком в элитном районе Вены.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

О том, что Холодов в Вене владеет домом на 360 квадратных метров и 20 сотками земли возле дома свидетельствуют официальный австрийский реестр недвижимости.

Особняк был куплен в 2013 году за 6 млн евро (по нынешнему курсу это 175 млн грн). Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей Шаховской крестила жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Дом расположен в Вене на улице Лайнцер Штрассе в районе Хитцинг. Это наиболее элитный спальный район австрийской столицы с дорогими частными домами. Например, в 5 минутах ходьбы от имения Холодовых располагается дом, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Также в Вене расположен салон свадебных и вечерних платьев, который принадлежит жене Холодова - он расположен на улице Вальфишгассе в центре города.

Источники журналистов среди участников рынка называют Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили связь Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.

Официально Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции.

Екатерина Шаховская является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко. Об этом свидетельствует фото с Instagram-аккаунта телеведущей, в подписи к которому она называет жену Холодова "матерью своего крестника".

Также в Марченко есть общие фотографии с детьми Холодова и Шаховской, которых она называет крестниками. На фотографиях с этими детьми можно увидеть и Виктора Медведчука и Андрея Холодова.

О родственных связях Холодова с женой Медведчука главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкова известно.

"Насколько я знаю, он не кум Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", - отметил Разумков.

В списке партии "Слуга народа" Андрей Холодов указывается как предприниматель и благотворитель.У кандидата от Слуги народа нашли виллу в Вене и связь с Медведчуком 01
У кандидата от Слуги народа нашли виллу в Вене и связь с Медведчуком 02
У кандидата от Слуги народа нашли виллу в Вене и связь с Медведчуком 03

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135827
 
   
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Нормуль. У ЗЕ сильная команда собирается для борьбы с коррупцией.

Зебилы уже должны просто плакать от счастья мочой ЗЕленского от такого обильного сцанья им прямо в глаза.
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Сегодня мой знакомый, что безудержно топил за Зелепута, сделал мой день, заявив, что при Порохе ему жилось лучше... Нет мальчик, это только начало, и будет еще хуже, но с вами идиотами будет хуже и всем остальным.
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Только виселицы на крещатике и выездные тройки времен сталина,с исполнением приговора на месте спасут эту страну. Много невинных под раздачу попадет,но уже не вижу иного выхода.
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Шикарно было бы для нынешней ситуации в Украине отменить тайное голосование и ввести использование именных бюллетеней . При этом проголосовать граждане должны будут в обязательном порядке . Результаты выборов сфальсифицировать будет сложно , да и почистить получится избирательное поле в целом... А как сейчас - нагадил анонимно и продолжает ждать худшего для Украины...
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очень давно не понимаю зачам мне при всенародном "тайна голоса" ??? даже кого спрашиваю
из шапочных знакомств никто ни разу не побоялся прилюдно огласить свой выбор, даже в 2010
не стеснялись кто во втором за ялынковича голосанул..... и тогда сам собой встаёт вопрос-
мне и другим людям это не нужно то кому и зачем нужна "тайна голоса" ???
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Кто при немцах жил тот и щас живёт (Народная мудрость)
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Хряковиння брехливе, від цієї гидоти Зе позбудеться, на то він і слуга, а ваша хрячача пам*ять шось дає сбій ... щож ви не хрюкали коли в бпп опинилось 20% злочинців-ригів ?
А ? Шо, хряк не дав команди ?
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияУ кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и связь с Медведчуком. ВИДЕО
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