 У кандидата от "Слуги народа" нашли виллу в Вене и связь с Медведчуком. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.
О том, что Холодов в Вене владеет домом на 360 квадратных метров и 20 сотками земли возле дома свидетельствуют официальный австрийский реестр недвижимости.
Особняк был куплен в 2013 году за 6 млн евро (по нынешнему курсу это 175 млн грн). Недвижимость оформлена на жену Холодова - Катерину Шаховскую. Детей Шаховской крестила жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.
Дом расположен в Вене на улице Лайнцер Штрассе в районе Хитцинг. Это наиболее элитный спальный район австрийской столицы с дорогими частными домами. Например, в 5 минутах ходьбы от имения Холодовых располагается дом, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Также в Вене расположен салон свадебных и вечерних платьев, который принадлежит жене Холодова - он расположен на улице Вальфишгассе в центре города.
Источники журналистов среди участников рынка называют Холодова "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках. В частности, активисты движения "Честно" проследили связь Холодова с предприятиями, виды деятельности которых связаны с содержанием МАФов. Это связь через жену и брата Андрея Холодова.
Официально Холодов является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в столице. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции.
Екатерина Шаховская является дизайнером одежды и кумой Оксаны Марченко. Об этом свидетельствует фото с Instagram-аккаунта телеведущей, в подписи к которому она называет жену Холодова "матерью своего крестника".
Также в Марченко есть общие фотографии с детьми Холодова и Шаховской, которых она называет крестниками. На фотографиях с этими детьми можно увидеть и Виктора Медведчука и Андрея Холодова.
О родственных связях Холодова с женой Медведчука главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкова известно.
"Насколько я знаю, он не кум Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", - отметил Разумков.
В списке партии "Слуга народа" Андрей Холодов указывается как предприниматель и благотворитель.
Зебилы уже должны просто плакать от счастья мочой ЗЕленского от такого обильного сцанья им прямо в глаза.
из шапочных знакомств никто ни разу не побоялся прилюдно огласить свой выбор, даже в 2010
не стеснялись кто во втором за ялынковича голосанул..... и тогда сам собой встаёт вопрос-
мне и другим людям это не нужно то кому и зачем нужна "тайна голоса" ???
А ? Шо, хряк не дав команди ?