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 В КГГА на взятке задержали замдиректора департамента культуры

В Киеве на взятке в $2 тыс. задержали заместителя директора департамента культуры Киевской горгосадинистрации, сообщила Военная прокуратура центрального региона.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Установлено, что чиновник Киевской городской государственной администрации в апреле 2019 выдвинул гражданину Украины требование о передаче $2 тыс. за согласование документации и последующую регистрацию религиозной организации в Киеве. 4 июля чиновник через посредника получил указанную сумму неправомерной выгоды от заявителя, что задокументировано негласными следственными действиями. После этого взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят", – говорится в сообщении.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения фигуранта от занимаемой должности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135821
 
 
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