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 Корпоративные отношения
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Все про:Богдан (72) Гладковский (100) руководство (86)

 Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны до марта текущего года, вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

Об этом сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сказал Красуля. 

Как сообщалось, возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский был уволен указом президента от 4 марта после выхода расследования программы "Наші гроші" производства Bigus Info.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Среди центральных фигурантов схемы в телепроекте был назван Игорь Гладковский – старший сын Олега Гладковского. Как утверждали журналисты, в числе фигурантов схемы, которую за дачу взяток на системной основе "крышевали" сотрудники Генпрокуратуры, Военной прокуратуры ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ, первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский, нынешний глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В 2014 году завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

По состоянию на 2019 год в корпорацию, помимо двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес "Богдан-Автохолдинг" с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135782
 
 
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 Топ комментарии
 
Петя своих не бросает,нужные человеки на дороге не валяются!
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Главное не забыть проголосовать за партию Порошенко на выборах... Нельзя ребят отрывать от корыт.
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Петя своих не бросает,нужные человеки на дороге не валяются!
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-Натурально моя хфамилия Голохвастов, а то необразованное мужьчье перекручивает.
-Так вы значит того,не того,не Свинарчука сынок?
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он никуда не уходил, узбагойтесь ), чисто формальность)
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Свинарчук знову біля корита?! Сподіваюсь, що після зміни генпридурка 3-го тисячоліття на професійного генпрокурора, він буде ковтати пахльобку щі біля параші!!!
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Зєбіли фас. Всім гавкать на Педро.
Всі забули що закривати обіцяв головний зєбіл по весні.
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Главное не забыть проголосовать за партию Порошенко на выборах... Нельзя ребят отрывать от корыт.
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Головне й надалі виконувати команди пуйла. " Кто угодно, только не Порошенко" То хто ж ваш презЕдент?
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Вже пів року чекаємо хоч якихось звинувачень проти нього. А скільки лайна вилили московські агенти - і де кримінал? Зразу уточняю - слідство веде не прокуратура.
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Я сделал выводы хрюкал Порося между первым и втором туром. Теперь увидели какие. Своих свиней не бросаем.
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Бигусно-зебильное враньё выело моск и до того безмозглым существам.
Нет никаких доказательств, мультики в дуроскопе и вой зебилов.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияГладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"
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