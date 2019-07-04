 "Укрзализныця" планирует запустить контейнерный поезд из Одессы в Гданьск

Такое заявление сделал операционный директор "Укрзализныци" Вячеслав Еремин в интервью медиацентру "Магистраль", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Такую же функцию будет выполнять и перспективный поезд Гданьск-Одесса, который планируется запустить в ближайшее время. Гданьск - крупный порт на Балтийском море, через который проходит значительное количество грузов, следующих в южном направлении. Часть из них мы планируем транспортировать через Украину", - сказал Еремин, отвечая на вопрос о перспективности контейнерных перевозок.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует запустить новый контейнерный поезд из Киева в Лейпциг.

"Наблюдаем большой интерес к себе со стороны европейских перевозчиков и интермодальных операторов по созданию регулярных контейнерных поездов в Европу. Сейчас ведем переговоры с компанией IPC Business UG, которая выразила готовность в течение ближайших месяцев организовать совместно с нами регулярный контейнерный поезд Киев-Лейпциг", - сообщал глава правления компании Евгений Кравцов.

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