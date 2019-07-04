 У фирмы Смешко нашли базу отдыха на берегу моря

Об этом пишет николаевский "Центр журналистских расследований", передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Еще одним основателем "Бизнес консалтинг центр" является жена Смешко Юлия. На двоих им принадлежит более 60% компании.

При этом, за приватизированный участок площадью 1,3 га, расположенный на самом побережье, фирма платит низкий земельный налог в сумме 1,75 тыс. грн в год. На вопрос, почему так мало, сельский староста Рыбаковки Александр Антоненко ответил, что нормативно-денежную оценку земли проведили, поэтому берется средняя для Николаевской области ставка, с которой и начисляется налог. Для сравнения, в Коблево, где оценку провели, владельцы подобного участка платят 48 тыс. грн в год, а в Морском – 16 тыс. грн.

На 1,3 га земли расположена база отдыха "Платан", которой также владеет фирма "Бизнес консалтинг центр". База находится на первой линии, в 50 метрах от моря.

Журналисты выяснили, что в советское время на месте базы отдыха "Платан" был пансионат для николаевской партийной номенклатуры. Во времена независимости территорию базы разделили на две половины: часть отдали областному детскому санаторию "Южный", вторую часть – областной коммунальной фирме "Зеленое хозяйство". В начале 2004 года областные власти решили продать "Платан", и внесли его в список на приватизацию.

В середине ноября того же года был назначен аукцион по продаже базы, а уже в середине декабря право собственности на прежнее коммунальное имущество было оформлено на "Бизнес консалтинг центр". На тот момент Смешко возглавлял Службу безопасности Украины. В составе учредителей фирмы его тогда не было, но там значилась его жена Юлия Смешко и сестра Инна Щупаковская. Смешко появился в числе основателей фирмы "Бизнес-консалтинг центр" значительно позже, в начале 2019 года.

При этом участок под базой ООО "Бизнес консалтинг центр" купило позже – через пять лет. Так, в октябре 2009 года решением главы Березанской РГА предприятие сначала получило землю в аренду, а в марте 2010 года заместитель главы района своим распоряжением утвердил денежную оценку земли и позволил выкупить участок. Фирма из Киева, которая делала оценку, оценила 1,3 га в 543 тыс. грн, что тогда соответствовало $67-68 тыс. В июле 2011 года фирма получила госакт на землю.

В реестре судебных решений Центр нашел информацию, что в 2007 году 1 га даже не на самом побережье Рыбаковки оценивали дороже – 546 тыс. грн. В другом судебном решении есть информация, что в 2012 году 17 соток оценили в 103 тыс. грн.

Читайте также: У Зеленского нашли виллу на побережье элитного итальянского курорта. ВИДЕО

Выясняя, соответствовало ли закону решение районной власти о передаче в аренду и последующем выкупе компанией участка, журналисты нашли в реестре судебных решений примеры дел, в которых судьи, ссылаясь на решения и постановления Верховного суда, трактовали подобные действия как противоречащие закону, и возвращали участок в собственность государства.

В частности, Николаевская местная прокуратура №1 обратилась к предпринимателям, которым распоряжением Березанской РГА позволили выкупить в 2013 году на побережье, в зоне отдыха "Рыбаковка", участок площадью в 17 соток, на котором находилось кафе. Суд сделал вывод: "... при принятии спорного распоряжения не были соблюдены положения земельного и водного законодательства, так как спорный земельный участок относится к категории земель государственной собственности, расположен в прибрежной защитной полосе, передача которой в частную собственность прямо запрещена законом".

Далее в решении суда указано, что распоряжение председателя Березанской РГА было незаконным. Также судья обратил внимание прокурора на злоупотребления руководителя района своим служебным положением.

Эти 17 соток находятся прямо напротив участка, который приватизировала фирма "Бизнес консалтинг центр" – на несколько метров севернее. Только в 17 соток в прокуратуре обратили внимание и начали возвращать их в госсобственность, а на участок, которым владели на тот момент родственники генерала СБУ, – нет.

Сейчас база "Платан" огорожена со всех сторон, имеет ухоженную территорию, с которой есть прямой выход на пляж. Здесь размещается два корпуса: трехэтажный каменный дом и двухэтажный деревянный коттедж. Между корпусами есть хозяйственные постройки, детские и спортивные площадки. База пользуется популярностью среди отдыхающих. Цены здесь от 960 грн за номер до 2,9 тыс. грн за коттедж.

Журналисты пообщались с местным предпринимателем Олегом Листопадом, который уже 12 лет руководит базой. По его словам, он взял "Платан" в аренду у "Бизнес консалтинг центра" еще в 2007 году и продолжает ее арендовать. Предприниматель отказался сообщить, сколько платит владельцам, но признался, что Смешко иногда здесь появляется.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram