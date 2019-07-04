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 "Укрзализныця" хочет использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

"Укрзализныця" планирует установить часть фитинговых платформ на пассажирские тележки, для того, чтобы включать их в состав пассажирских поездов по примеру вагонов-автомобилевозов. Это должно позитивно отразиться на скорости и точности доставки грузов в контейнерах.

Это следует из слов операционного директора "Укрзализныци" Вячеслава Еремина в интервью медиацентру "Магистраль", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Мы изучили запросы бизнеса по перевозкам внутри Украины. Действительно, потребность в них достаточно значительная. Но предпринимателям важно обеспечивать высокую скорость и надежность доставки. То есть отправитель хочет быть уверенным в том, что контейнер, загруженный вечером на платформу, утром в точно определенное время окажется в пункте назначения. В противном случае ему удобнее воспользоваться автомобильным транспортом. Поэтому сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов (подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями)", - пояснил Еремин.

"Думаю, уже скоро мы сможем предложить бизнесу быстрые и надежные перевозки. Прежде всего, конечно, будем обращать внимание на направления, где есть проблема с удобными автодорогами. Думаю, такая форма сотрудничества будет выгодной и железнодорожном перевозчику, и представителям бизнеса", - добавил операционный директор "Укрзализныци".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135769
 
 
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