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 Цена продажи активов обанкротившихся банков упала за два года в 7 раз, – Фонд гарантирования

Уровень возврата на активы (соотношение цены продажи к балансовой цене актива) за два года упал в 7 раз.

Об этом в ходе круглого стола сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светалана Рекрут, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"6% это нынешний кумулятивный уровень продаж Фонда. Он был 44% два года назад, потом постепенно снижался и сейчас это 6%, и будем откровенны, мы ожидаем, что он будет снижаться и в дальнейшем", – заявила Рекрут.

По мнению замглавы Фонда, уровень конверсии упадет еще вдвое.

"Если считать возврат на активы только за счет продажей, то мы ожидаем, что он опустится до 3%. Но если мы говорим об уровне возврата на активы не только от продажи, но и от погашения, и от управления, то сейчас он находится на уровне 8%, и я не думаю, что он будет снижаться", – сказала Рекрут.

Замглавы Фонда отметила, что поскольку в Украине на торги выставляется задолженность с процентами, тогда как в остальном мире – только задолженность, то 3% в перерасчете на международную практику дают 5-6% возврата на активы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135762
 
 
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