 НБУ уточнил порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности речь идет об уточнении:

определения валютных ценностей с учетом последних изменений в валютном законодательстве;

размеров максимальных объемов валютных ценностей, которые инкассируются и перевозятся, учитывая рост уровня минимальной заработной платы;

формы бланка служебного удостоверения инкассаторов.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 25 июня 2019 №84 "Об утверждении изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине".

Документ вступает в силу с 5 июля 2019 года.

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