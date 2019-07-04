 НБУ уточнил порядок инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
В частности речь идет об уточнении:
- определения валютных ценностей с учетом последних изменений в валютном законодательстве;
- размеров максимальных объемов валютных ценностей, которые инкассируются и перевозятся, учитывая рост уровня минимальной заработной платы;
- формы бланка служебного удостоверения инкассаторов.
Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 25 июня 2019 №84 "Об утверждении изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине".
Документ вступает в силу с 5 июля 2019 года.