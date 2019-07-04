 Германия запустила 5G связь

Об этом сообщает Deutsche Welle, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В текущем году около 300 антенн, поддерживающих технологии 5G, будут установлены более чем в 100 точках. До конца 2020 года сеть должна охватить 20 крупнейших городов Германии.

Эксперты видят в пятом поколении мобильной связи ключ к развитию новых технологий, в числе которых автономное вождение и виртуальная реальность.

В середине июня операторы мобильной связи в Германии заплатили свыше 6,5 млрд евро за частоты нового мобильного стандарта. В аукционе по их продаже участвовали Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet.

При этом решение об использовании в сети 5G оборудования китайского телекоммуникационного концерна Huawei до сих пор не принято, отметил член совета директоров Deutsche Telekom Дирк Вёсснер.

Ранее, как сообщалось, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что введение мобильной связи 5G в Украине возможно с 2020 года.

Позднее пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запуске связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

В свою очередь украинские операторы мобильной связи, а также вендорные компании, предоставляющие сетевое оборудование, заявили, что 5G связь в 2020 году возможно запустить в Украине только в конкретной зоне с конкретным функционалом, а на всей территории страны пилотный запуск возможен только через два-три года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram