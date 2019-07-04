 Минюст призвал жаловаться на установленные выше нормы тарифы на отопление и горячую воду

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Петренко напомнил, что, согласно постановлению правительства от 26 июня №560 "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг", вводится предельная цена на услуги для населения городов областного значения и города Киев по поставке тепловой энергии и по поставке горячей воды на отопительный период 2019/2020 года.

Предельная стоимость тепла зафиксирована на уровне 1400 грн за 1 Гкал при наличии счетчика, или 35,21 грн за 1 кв. м в случае отсутствия счетчика. На горячую воду по всей Украине установлен предельный тариф для населения на уровне 83,66 грн за 1 кубометр при наличии сушилок и подключения их к системам снабжения горячей воды, 75,74 грн за 1 кубометро – в случае их отсутствия.

"Мы запустили калькулятор тарифов, поэтому теперь граждане могут самостоятельно рассчитать стоимость экономии. Он размещается на сайте правительственного портала и Министерства юстиции Украины. Также мы разработали алгоритм действий для потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые хотят защитить свои права в случае, если органы местного самоуправления не выполняют решения правительства", – сказал Петренко.

Он отметил, что каждый желающий может проверить на официальном сайте органа местного самоуправления, который устанавливает тариф на услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, произведенный перерасчет тарифов в соответствии с решением правительства.

В частности, если орган местного самоуправления не перечислил тарифы, нужно обратиться на правительственную горячую линию или направить обращение в адрес правительства, сообщив о бездеятельности власти на местах. Также нужно обратиться непосредственно в орган местного самоуправления с требованием о выполнении решения правительства, после этого – к поставщику услуги для пересчета цены за отопление. Все образцы документов для перерасчета цены размещен на сайте Минюста.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram