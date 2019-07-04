 Минфин подготовил изменения в систему блокировки налоговых накладных

Об этом заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Гелетий сообщил в ходе совещания по вопросам совершенствования системы мониторинга рисков по НДС, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Совместно с Государственной налоговой службой мы усовершенствуем работу системы. Наша цель – сделать процесс администрирования налогов простым и комфортным для добросовестного бизнеса. И, с другой стороны, сделать невозможными случаи злоупотреблений, и, соответственно, потерь для бюджета", – отметил Гелетий.

В частности, Минфин планирует дополнить перечень критериев риска в части критериев рискованности налогоплательщика и рисковости операций, а также показателями, по которым определяется положительная налоговая история.

Также планируется определить порядок работы комиссии по вопросам включения/исключения из перечня рисковых плательщиков. Документы должны рассматриваться в течение 7 рабочих дней. В случае просрочки срока предполагается автоматическое решение в пользу налогоплательщика.

Кроме того, Минфин намерен определить перечень документов, необходимых для принятия комиссиями решения об исключении плательщика из перечня рисковых, а также установить форму решения о внесении/исключении налогоплательщика в/из перечня плательщиков, которые отвечают критериям рискованности.

Помимо этого, изменения будут содержать детализацию оснований внесения компании в список рисковых.

Из порядка также предлагается исключить норму о пересмотре центральной комиссией решения комиссии регионального уровня. Таким образом, плательщик получит возможность административного обжалования решения об отказе регистрации налоговой накладной.

Согласно сообщению, проект документа после доработки с учетом предложений бизнес-ассоциаций появится на сайте министерства в ближайшее время.

По данным Минфина, количество предприятий, которые подпадают под критерии риска, постоянно сокращается . По состоянию на 1 июля 2019 года остановлена регистрация 0,09% от общего количества поданных накладных.

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