 Украинцы получили половину всех выданных разрешений на проживание в Польше

Об этом сообщил пресс-секретарь польского Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

.По данным Управления, в течение двух лет число иностранцев с разрешениями на долгосрочное пребывание выросло на 10 тыс. человек. Большинство иностранцев прибывает в Польшу в поисках работы.

"В десятке самых многочисленных государств происхождения: Украина – 199 тыс. человек, Беларусь – 23 тыс., Германия – 21,3 тыс., Россия – 12,2 тыс., Вьетнам – 12,1 тыс., Индия – 9,6 тыс., Китай – 8,7 тыс., Италия – 8,4 тыс., Великобритания – 6 тыс. и Испания – 5,8 тыс. человек", – сообщил Якуб Дудзяк.

По информации польского ведомства, в течение предыдущих двух лет наибольший рост в группе иностранцев с действительными разрешениями на пребывание зафиксирован в отношении граждан Украины – 72 тыс., Беларуси – 9,5 тыс., граждан Индии – 3,9 тыс. и Грузии – 2,7 тыс.

Больше всего свидетельств за этот период выдали на временное пребывание до трех лет – 76 тысяч, а также на постоянное пребывание – 18 тыс.

Почти 56% иностранцев – это лица в возрасте 20-39 лет, примерно 31% – 40-59 лет, а 10% – моложе 20 лет. Среди получения разрешений на жительство преобладают мужчины – 246,6 тыс. человек (61%), женщины получили 153,7 тыс. таких документов.

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