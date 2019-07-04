 Roshen запустил бисквитный комплекс в Борисполе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение корпорации, передает БизнесЦензор.

"Продукция фабрики в продаже уже несколько месяцев. На бисквитном комплексе "Рошен" сейчас работает более 100 человек, через два года планируется расширение до 500 работников. В целом количество работников должно достичь 1100", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что к 2020 году фабрика заработает на полную мощность. Общая мощность новой фабрики составит 20 тыс. тонн.

"Первая линия выпускает крекеры. Линия производства крекера способна давать около тонны печенья за один час. На Бориспольской фабрике изготавливается крекер ТМ Hi Day. Полный цикл производства крекера длится сутки. Вторая линия производит новые виды печенья "Эсмеральда" - Эсмеральда Soft heart Choco и Эсмеральда Soft heart Milk. Также на бисквитном комплексе производится сдобное печенье Karolina", - отметили в Roshen.

В корпорации указали, что продукция Бориспольской фабрики будет экспортироваться во все страны, где представлен Roshen.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (Россия) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

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